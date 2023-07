Al recrear el fatídico suceso en que murió el militar Jancarlo Rivera Lugo el 14 de noviembre de 2022, en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque de Ponce, la defensa de Jeromy Pietri Napoleoni y su madre Ana Inés Napoleoni Medina dirigió su contrainterrogatorio hacia la teoría de un disparo accidental.

Así lo insinuó el licenciado Carlos Torres Nolasco en su línea de preguntas a la testigo principal del caso, Jineyshka Cruz Bonilla, quien se sentó por tercera ocasión en el banquillo a contestar con monosílabos -según solicitado por el abogado- sobre los acontecimientos que cegaron la vida del joven de 23 años.

PUBLICIDAD

Ataviada de una blusa negra con encajes en las mangas, cubierta de una estola plateada, pelo corto ondulado y aretes circulares, Cruz Bonilla se mantuvo cabizbaja en la mayoría de las instancias, mientras hacía un esfuerzo por recordar el instante en que perdió a la persona con quien convivió por casi un año.

Mientras, la sala 502 del Tribunal de Ponce estaba repleta de familiares del occiso y de los acusados, además de funcionarios en general, los cuales se mantuvieron atentos al testimonio de la muchacha.

El juez Ángel Llavona Folguera escuchaba e intervenía cuando la fiscal objetaba algunas de las preguntas dirigidas a la testigo por considerarlas impertinentes, repetitivas o fuera del marco de derecho.

Ana Inés Napoleoni Medina y su hijo Jeromy Pietri Napoleoni. ( Suministrada )

“Durante los días después del pasado señalamiento, ¿usted entró a las redes sociales, periódicos o cualquier otro medio en relación a los testimonios de este caso? ¿Usted no habló con ninguna gente de este caso? ¿No habló con los familiares ni nadie relacionados de este caso?”, cuestionó el licenciado al comienzo del contrainterrogatorio.

“No”, contestó Jineyshka a cada una de las interrogantes iniciales.

“¿Es casualidad que usted esté vestida de negro como los familiares en este caso?”, argumentó el abogado en relación a una convocatoria hecha por los padres de la víctima para que la ciudadanía acudiera al tribunal vestida de negro en señal de luto por Jancarlo.

“No”, declaró la testigo.

Luego, el enfoque de la defensa se concentró en la llamada que hiciera el occiso al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“¿Usted escuchó la grabación del 9-1-1 diciéndole que tenía a la señora grabada, que todo estaba grabado?”, preguntó al recibir una respuesta negativa.

PUBLICIDAD

“¿Después que haga las manifestaciones al 9-1-1, no hizo ninguna manifestación más? ¿No lo escucha hablar más nunca en todos estos eventos?”, insistió al tiempo que Jineyshka resaltó que “no recuerdo”.

Asimismo, Torres Nolasco resaltó el ambiente predominante aquella tarde cuando los jóvenes se disponían a comprar los adornos de Navidad y, al tomar un atajo por la calle 8, fueron interceptados por una mujer que les dijo que iban “en contra del tránsito”.

“Cuando Jancarlo hace la llamada al 9-1-1, usted entiende que el ambiente está tenso, complicado, peligroso. Usted nunca ha dicho que Jancarlo le dijo: ‘Vámonos de aquí que esto está complicado’”, sostuvo.

“No”, dijo la testigo.

“(Hicieron) totalmente lo contrario, en un ambiente peligroso, tenso, ustedes se bajan y se van detrás del carro. ¿Usted escuchó que Jancarlo amenazó a alguien? ¿Usted escuchó que Jancarlo dijo que iba a meter presa porque él era militar?”, señaló al abordar el testimonio de la joven en su declaración jurada.

Nuevamente, Jineyshka contestó que “no”.

“Usted dice que no escuchó o estaba pendiente a las cosas que Jancarlo decía. Usted estaba pendiente al medioambiente en cualquier peligro que pudiera evitar, dice que había tres hombres armados”, acotó.

“Usted niega rotundamente que Jancarlo se haya bajado del carro detrás de la señora y le haya echado ‘pepper’ (spray). Usted dice que Jancarlo, desde adentro del carro le echa ‘pepper”, insistió, mientras Cruz Bonilla reiteraba que “no recuerdo”.

Nuevamente, el abogado trae a colación el relato cuando “la dama (Ana Inés) hace una llamada, eufórica. Usted escucha que dice: ‘Sal un momento, que me hicieron algo”.

PUBLICIDAD

“Lo dijo en un tono que usted pudo escuchar lo que dijo esa persona, en un tono no calma, de intranquilidad”, agregó.

“Sí”, aseguró la testigo.

“Ahí que ustedes estaban en la parte de atrás del vehículo, es que sale un muchacho. Usted interpretó esa llamada como de auxilio”, alegó el letrado.

Jineyshka, visiblemente nerviosa, dijo “no sé”.

Entretanto, según el relato impreso en la declaración jurada, luego de la llamada que supuestamente hizo la acusada, salió un joven “y usted dice que, con un arma en las dos manos. En la declaración jurada usted dice que fue con una mano. ¿Le dijeron que cambiara las versiones? ¿Usted se equivocó?”, cuestionó.

“No”, contestó la testigo presencial de los hechos.

“¿Ese cab... fue?”, citó el letrado sobre las presuntas expresiones que hizo el hombre armado.

“Usted dice haber escuchado eso, cuando ese joven dijo que si usted interpretó que…”, continúo Torres Nolasco al ser interrumpido por la fiscal Annette Estévez.

“Objeción. Usted está preguntando del estado mental de la persona”, destacó la representante del ministerio público.

“Ha lugar la objeción”, decidió el juez.

Asimismo, el abogado de Jeromy continuó con su interrogatorio sobre el instante que precedió al disparo mortal.

“De momento, usted dice que (Jeromy) le da un puño (a Jineyshka) y, usted ni siquiera se cayó al piso ni se tambalea. El joven que le dio el puño tenía el arma en una mano. Usted dice que cuando eso pasa, Jancarlo estaba justamente detrás. A un pie del joven armado”, relató el abogado.

PUBLICIDAD

“Usted no dice que Jancarlo agarrara el arma para tratar de que eso pasara. Usted no dice que Jancarlo no hizo nada para defenderla. Cuando no estaba apuntando a nadie, nadie hace nada para defenderla”, arguyó.

El abogado continuó con el suceso al decir que “el joven sube el arma y le apunta”.

“Sí”, expresó la joven que mantuvo su mascarilla en todo el proceso judicial.

“En ese momento, usted no ha dicho que el joven disparara. Usted no vio que hubiera impedimento físico para que disparara en ese momento. Tampoco dice que le apuntara a Jancarlo y le disparara. Tampoco dice que había impedimento físico para que halara el gatillo”, recalcó.

“Cuando le apunta a usted, Jancarlo le da al arma de fuego. ¿Sí o no?”, puntualizó.

“No recuerdo”, expuso la testigo al ser interrumpida por el abogado.

“Mire, en efecto, usted dice que Jancarlo en un momento dado le da a la punta del arma. ¿Verdad que sí?”, preguntó al recibir un “sí”, de la testigo.

“Cuando (Jancarlo) le da a la punta del arma, usted tanto en la declaración jurada como anteriormente, usted declara que, todavía no había sonado ningún disparo. Jancarlo le da a la punta del arma hacia abajo, en ese mismo instante vino el disparo; rápido”, manifestó.

“Sí”, expuso la joven durante el séptimo día del juicio.

El contrainterrogatorio continúa esta tarde en la sala 502 del Tribunal de Ponce. Se espera que hoy concluya el proceso.