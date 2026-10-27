La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Dra. Catherine Oliver Franco, exhortó a las familias y comunidades a prestar atención a las señales de advertencia sobre pensamientos suicidas, ante las muertes recientes ocurridas en diferentes escenarios principalmente en el área sur de la isla.

Los ciudadanos deben estar pendientes a señales expresiones sobre deseos de morir, sentirse sin esperanza o como una carga para los demás; aislarse; despedirse o regalar pertenencias importantes; y presentar cambios marcados en el ánimo, el sueño o el consumo de alcohol u otras sustancias.

“Estas expresiones deben tomarse en serio”, subrayó Oliver Franco.

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A su vez, en un comunicado de prensa, la funcionaria expresó su profundo pesar ante los fallecimientos por suicidio ocurridos recientemente y extendió un mensaje de solidaridad a las familias, amistades y seres queridos.

Oliver Franco, indicó que personal de la Línea PAS estará acercándose a las familias y comunidades afectadas por estas pérdidas para brindar apoyo emocional, escuchar sus necesidades y facilitar el acceso a los servicios que puedan requerir, con sensibilidad y respeto a sus procesos de duelo.

Explicó que este acompañamiento forma parte de los esfuerzos de postvención (acciones que se implementan después que una persona fallece por suicidio), mediante los cuales ASSMCA ofrece apoyo y orientación a quienes han perdido a un ser querido por suicidio. Estas intervenciones buscan atender el impacto emocional de la pérdida, fortalecer las redes de apoyo y reducir riesgos entre familiares, amistades y otras personas allegadas.

“El acompañamiento no termina con una primera conversación. Quienes atraviesan una pérdida necesitan saber que pueden seguir buscando apoyo y que su dolor será atendido con respeto. Nuestro personal estará acercándose para escuchar y ayudar a identificar los servicios que cada familia y comunidad necesite”, señaló.

Ante estas señales, recomendó acercarse con calma, escuchar sin juzgar ni minimizar el dolor y preguntar directamente si la persona está pensando en suicidarse. Esta conversación puede abrir un espacio para que exprese lo que está viviendo y reciba ayuda. Si existe riesgo inmediato, es importante permanecer con ella, buscar asistencia de emergencia y reducir de manera segura el acceso a objetos con los que pudiera hacerse daño.

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“Acompañar no significa tener todas las respuestas. Significa hacerle saber a alguien que su dolor nos importa y ayudarle a conectar con el apoyo que necesita. También significa volver a llamar, preguntar cómo sigue y mantenernos presentes. A quienes están sufriendo, les decimos: no tienen que encontrar las palabras perfectas para pedir ayuda. Pueden comenzar diciendo ‘no me siento bien’”, sostuvo.

Como parte de esta labor, dijo que ASSMCA continúa expandiendo su iniciativa educativa y comunitaria Hazlo Por Ti, dirigida a promover el autocuidado emocional y la búsqueda de ayuda.

La iniciativa integra charlas, actividades recreativas y acompañamiento comunitario. También incluye una campaña de servicio público en redes sociales con la participación de figuras públicas que grabaron videos motivacionales para promover el bienestar emocional y animar a las personas a buscar apoyo.

Oliver Franco destacó que, ASSMCA continúa fortaleciendo sus políticas públicas y ampliando iniciativas dirigidas a promover el bienestar emocional, prevenir el suicidio y acercar los servicios a distintos escenarios de la vida diaria.

Estos esfuerzos incluyen la coordinación y el fortalecimiento de los servicios de salud mental a nivel isla; el desarrollo de programas preventivos, educativos e interagenciales; y los adiestramientos y la asesoría técnica a profesionales y organizaciones.

Asimismo, la agencia realiza visitas a escuelas, comunidades, escenarios laborales y égidas, donde ofrece charlas, talleres y actividades dinámicas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La labor también comprende la colaboración con la Comisión para la Prevención del Suicidio, el acompañamiento directo a personas que atraviesan procesos emocionales críticos y la formación de líderes comunitarios como “guardianes de esperanza”, para fortalecer las redes de apoyo y facilitar la búsqueda de ayuda.

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“Queremos que el apoyo esté presente en los lugares donde las personas estudian, trabajan, conviven y envejecen. Cada acercamiento es una oportunidad para escuchar, orientar y recordar que cuidar la salud emocional merece la misma atención que cualquier otra necesidad de salud”, expresó la administradora.

De igual forma, ASSMCA llega a las agencias gubernamentales mediante su Programa de Ayuda al Empleado (PAE), para promover ambientes laborales más empáticos, saludables y solidarios, y fomentar que las personas reconozcan sus necesidades emocionales y soliciten ayuda.

El número nacional de la Línea PAS es el 9-8-8. ( Suministrada por ASSMCA )

La Línea PAS de ASSMCA, un recurso de apoyo gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 1-800-981-0023, el número nacional 9-8-8, y mediante el Sistema de Videollamadas en Lenguaje de Señas para personas Sordas (VRS) al 787-615-4112. También está disponible el chat en línea a través de lineapas.assmca.pr.gov, para quienes prefieren comunicarse por escrito. Los familiares, las amistades y otras personas que necesitan orientación sobre cómo apoyar a alguien también pueden recurrir a este servicio.

“Hoy también abrazamos con solidaridad a quienes viven el duelo por una pérdida. Su dolor merece cuidado y acompañamiento. Buscar ayuda es un acto de valentía y amor propio. En ASSMCA estamos para escucharles y ayudarles a encontrar apoyo, un paso a la vez”, concluyó Oliver Franco.