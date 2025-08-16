Un hombre, de 29 años, enfrenta cargos criminales por llegar a la casa de un septuagenario y agredirlo, reportó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

El imputado fue identificado por las autoridades como Julio C. Maldonado Santos.

Según la investigación policiaca, Maldonado Santos fue a la casa del hombre, de 73 años, y lo atacó en el rostro, provocándole varias fracturas.

A consecuencia de sus heridas, al perjudicado lo transportaron a un hospital del área, antes de ser referido al Centro Médico de Rio Piedras.

El fiscal Michelle Mir ordenó radicar un cargo por violación al artículo 127 (A), o maltrato a una persona de edad avanzada.

Tras analizar la prueba, el juez Ángel Rodríguez Torres determinó causa para arresto e impuso una fianza de $40,000 en contra de Maldonado Santos, suma que prestó por lo que está en libertad bajo supervisión electrónica.

El caso fue investigado por la agente Militza Márquez, bajo lo supervisión de la teniente Michelle M. Ortiz.