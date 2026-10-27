Un hombre de 38 años fue agredido con un machete esta madrugada frente al negocio La Curvita Sport and Grill, ubicado en el barrio Polvorín, en Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de la 1:51 a.m., cuando el sujeto se encontraba sentado en una acera y tres hombres se bajaron de un vehículo negro y lo atacaron sin mediar palabra, según indica el informe policíaco.

El perjudicado fue transportado al Hospital Doctor Center de Manatí, donde el médico de turno le diagnosticó una herida en el codo izquierdo.

El policía municipal de Manatí Roberto Rosario Alvarado inició la investigación, que continúa a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo.