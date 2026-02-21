Un hombre de 46 años fue acusado por apropiación ilegal agravada, luego de que supuestamente fuera captado mediante unas cámaras de seguridad robando en el estacionamiento del cuartel municipal de Cataño.

Según la Policía, Jorge Luis Cabrera Santos, quien era empleado en el cuartel, “se apropió de dos centros de aros del vehículo Jeep Wangler Unlimited Sport, color crema, del año 2018, unidad asignada a la Oficina del Código de Orden Público del municipio de Cataño”.

Los hechos imputados ocurrieron entre enero pasado y este mes de febrero.

Foto de la ficha policiaca de Jorge Luis Cabrera Santos. ( Suministrada )

La investigación de los hechos estuvo a cargo de el agente Isiah K. Rivera, bajo la supervisión de la sargento Jackeline Acevedo, ambos adscritos a la División de Robos y Delitos contra la Propiedad (REPAPD) del Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón.

El caso fue consultado con la fiscal Isabel Lafontaine Serrano, quien radicó dos cargos mencionados de apropiación ilegal agravada.

La prueba se presentó ante el juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto en ambos cargos. Le fijó una fianza de $250,000 por cada cargo, la cual prestó. Quedó en libertad hasta la vista preliminar.