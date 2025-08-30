Un individuo de 22 años fue detenido anoche en momentos en que presuntamente cometía un escalamiento en la escuela José Antonio Dávila, localizada en la marginal de la carretera PR-167, en Bayamón.

En comunicado de prensa, se informó que la Policía fue alertada del escalamiento por la compañía de vigilancia que administra las cámaras de seguridad de las escuelas del Departamento de Educación, Genesis Solar, Tech and Security.

La situación provocó que se activara el protocolo de seguridad, lo que llevó a agentes de seguridad privada y de la Policía de Puerto Rico a intervenir con el joven. Este fue puesto bajo arresto, “sin que se reportaran incidentes mayores”, dijo la empresa de seguridad.

PUBLICIDAD

Mientras, el informe policiaco indica que el detenido alegó que entró a la escuela, porque “quería cargar su teléfono celular”.

El hombre permanece detenido en el precinto Bayamón Norte a la espera de que su caso sea consultado con la Fiscalía de Bayamón para la posible radicación de cargos.

El agente Jesús Gutiérrez, adscrito al precinto, investiga los hechos.