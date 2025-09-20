La Policía informó que ya arrestó al sospechoso de un asesinato registrado en la madrugada de ayer, viernes, en en la carretera PR-14, cerca del residencial Dr. Pila, en Ponce.

Se trata de un hombre de 35 años y residente de Ponce, informó el inspector Daniel Justiniano Mercado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.

La Uniformada reveló que se espera que el hombre sea acusado esta tarde por matar a Jason J. Vélez Santos, de 29 años y residente de ese municipio.

De inmediato, no se precisó la razón por la que ocurrió este crimen.

El agente Joseph Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal Wilfredo Santiago, se encuentran a cargo de la investigación.