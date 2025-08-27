Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, investigan el caso de un empleado municipal que fue atropellado mientras realizaba labores de saneamiento en el kilómetro 21.2 de la carretera PR-102, en el sector El Coquí de Cabo Rojo.

El accidente se reportó a las 5:45 a.m., de hoy miércoles, cuando el hombre de 31 años, que no ha sido identificado, fue impactado por el conductor de una guagua Toyota Tacoma, quedando pillado entre el vehículo y el camión del municipio marca International.

El herido fue transportado por paramédicos al Centro Medico de Mayagüez. Su condición es delicada.

El conductor involucrado se detuvo en la escena.