Un hombre fue atropellado en horas de la madrugada de este martes en hechos ocurridos en la avenida Gándara, frente al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Del informe preliminar de la Uniformada se desprende que la víctima fue impactada en la mencionada vía por un Toyota Yaris, color rojo.

El peatón, que no fue identificado, presenta lesiones de gravedad recibió atención médica en el lugar por personal paramédico y posteriormente fue transportado a una institución hospitalaria.

Se indicó que el conductor que lo impactó se detuvo más adelante de la escena del accidente.

El agente Erick Rivera, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de San Juan, está a cargo de la investigación.