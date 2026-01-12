Atropellan a peatón en el expreso Luis Muñoz Rivera
La persona perjudicada fue transportada a un hospital.
Presentado por
PUBLICIDAD
Un peatón fue atropellado esta mañana en el expreso Luis Muñoz Rivera, a la altura de la YMCA en San Juan, informó la Policía.
El accidente se reportó alrededor de las 6:44 a.m., y hasta el momento se desconoce la identidad y condición de la persona, quien fue trasladada por paramédicos a un hospital para recibir atención.
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
En esta noticia: