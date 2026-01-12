Un peatón fue atropellado esta mañana en el expreso Luis Muñoz Rivera, a la altura de la YMCA en San Juan, informó la Policía.

El accidente se reportó alrededor de las 6:44 a.m., y hasta el momento se desconoce la identidad y condición de la persona, quien fue trasladada por paramédicos a un hospital para recibir atención.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan se hicieron cargo de la investigación.