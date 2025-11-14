Un adulto mayor fue atropellado esta mañana en el kilómetro 7.8 de la carretera PR-130, del barrio Buena en Hatillo, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según información preliminar, el accidente se reportó a las 6:39 a.m. de hoy, viernes, mientras el hombre de 76 años cruzaba la carretera y fue atropellado por la conductora de un automóvil Kia Soul, color verde y del año 2013.

Alondra N. Torres Raíces, de 20 años y quien manejaba el vehículo, se detuvo en la escena.

El peatón fue transportado hacia el hospital Pavía de Arecibo en condición grave.

El agente Ramiro Santiago Berrocal, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, investiga el accidente.