La Policía de Puerto Rico solicita la cooperación ciudadana para localizar a Francisco Rivera Lorenzo, un adulto mayor de 93 años reportado como desaparecido desde la mañana del domingo, 14 de septiembre, en el barrio Palmar de Aguadilla.

Rivera Lorenzo fue visto por última vez alrededor de las 10:00 a.m. saliendo de su residencia. Según la descripción oficial, mide 5 pies 8 pulgadas, pesa 125 libras, tiene ojos negros y vestía un pantalón negro, camisa marrón con diseños de varios colores, botas negras y una gorra de los Yankees también en color negro.

Personal de Manejo de Emergencias de Aguadilla, bajo la dirección de Luis Balaquer, llevó a cabo una búsqueda en los litorales cercanos sin éxito. Las labores de rastreo fueron retomadas hoy, lunes, con la esperanza de dar con su paradero.

El caso está siendo trabajado por el agente Eloy Scharon Peña y la sargento Evelyn Vargas Barreto, bajo la supervisión del teniente Orlando Adames Cardona, director de las secciones REPAPD.

Si usted tiene información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos (787)-891-1562, (787) 891-5770, (787)343-2020 y (787)-891-3800.