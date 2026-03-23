Una balacera dejó un hombre muerto y otro herido de bala en la calle 24 del barrio Alturas de Campo Rico, en Canóvanas, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 emitida durante la tarde del domingo, alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre.

La víctima fue identificada como Carlos Noel Toledo Fernández, de 24 años y residente de Canóvanas. En el mismo incidente resultó herido de bala Emanuel Mojica Pérez, de 20 años, quien fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área.

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Al momento se desconoce la condición de salud de Mojica Pérez.

El agente Nolasco Pizarro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto a la fiscal Limaris Rodríguez Silva, se hicieron cargo de la investigación.