Un hombre resultó herido de bala, luego de que varios individuos llegaran a su residencia preguntando por una persona.

Según informó la Policía, la víctima también usó su arma, para la cual tiene licencia, y disparó contra los malhechores. Sin embargo, ninguno resultó herido.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:20 p.m., en una residencia de la carretera PR-630, en el barrio Mavilla de Vega Alta.

“De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertando sobre un herido de bala, los agentes llegaron al lugar, donde se encontraba un hombre de 49 años, quien indicó que varios individuos preguntaron por un sujeto y de inmediato, uno de éstos realizó disparos con un arma de fuego”, precisa el informe policiaco.

La víctima resultó con una herida de bala en el abdomen. Fue transportado a una institución hospitalaria en condición estable.

La División de Agresiones de Bayamón investiga.

Por otro lado, a eso de las 2:21 a.m., frente al negocio Isabelle Bar & Bistro, que ubica en el Centro Comercial Plaza Prados de Santa Isabel, hirieron de bala a un joven de 25 años, precisó la Policía.

El informe indica que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos en el lugar”.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al joven herido. Este fue atendido por los paramédicos Figueroa y Rodríguez, de Emergencias Médicas Estatal, quienes indicaron que sufrió una laceración leve en el área de la frente, lado derecho. El perjudicado se negó a ser transportado a una institución hospitalaria. Su condición es estable.

La Policía destacó que, relacionado a estos hechos, una columna del Caribbean Cinema, lado sur, y un cristal del negocio antes mencionado resultaron con daños por impactos de bala.

Esta querella fue referida a la División de Agresiones de Ponce para la correspondiente investigación.