Un hombre recibió una herida de bala en la cabeza y una mujer resultó herida en la mano y el hombro derecho luego de que fueran atacados a tiros mientras transitaban por la calle Eleonor Roosevelt, intersección con la calle Blanca, en la barriada Figueroa de Santurce, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:12 a.m. de hoy, sábado.

“Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre el incidente, en el cual varias personas resultaron heridas. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que las víctimas transitaban por la mencionada vía a bordo de un vehículo Kia Sportage, cuando desde otro automóvil realizaron varios disparos”, detalló la Policía en su informe.

Los perjudicados, quienes no han sido identificados, fueron transportados a un hospital cercano. Al momento, se desconoce su condición de salud.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan continúa con la investigación de estos hechos.

Por otro lado, anoche, a eso de las 8:51 p.m., un hombre de 55 años fue baleado en la carretera PR-181, kilómetro 26, barrio Jaguar del municipio de San Lorenzo.

“Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre dentro de un vehículo Suzuki Vitara, color gris, con heridas de bala”, dijo la Policía.

Se informó que las circunstancias del incidente aún se encuentran bajo investigación.

Mientras, el herido fue atendido por paramédicos en la escena y posteriormente transportado en ambulancia a una institución hospitalaria del área metropolitana. Al momento, se desconoce su condición de salud.

El agente José Figueroa realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.