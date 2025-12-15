Un hombre resultó herido de bala anoche mientras caminaba por el área de la playa en la carretera PR-165, en Dorado, informó la Policía.

Según la información preliminar, el perjudicado alegó que escuchó varios disparos mientras caminaba por el lugar y, acto seguido, se percató de que había sido alcanzado por una bala en la pierna izquierda.

El herido fue transportado por su pareja en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable.

La agente Olga Albarrán, adscrita al distrito policíaco de Dorado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.