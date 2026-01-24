Una mujer fue baleada en la madrugada de este sábado frente a un sport bar en Gurabo, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a las 3:28 a.m., en el Ramal 9944, detalla el informe policiaco.

“Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer con una herida de bala, cuya identidad no ha sido confirmada, en circunstancias que aún se investigan”, precisó la Policía.

La perjudicada recibió atención de paramédicos en la escena y, posteriormente, fue transportada en ambulancia a una institución hospitalaria del área metropolitana. Se informó que su condición es estable.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúa con la investigación correspondiente.