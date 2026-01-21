Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico extinguió un incendio que se reportó esta mañana en un almacén en Vega Baja.

Según datos preliminares, el almacén ubicado en el barrio Bajuras Machucal está en desuso.

Bomberos de Vega Alta, Vega Baja y personal del Departamento de Obras Públicas (DOE) trabajaron en la escena sin que se reportaran heridos, indicó el negociado.