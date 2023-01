6:52pm - Comdominio Villa Caparra Executive en Guaynabo



Parecería estar contenido el fuego en esa zona, tras operativo de emergencia.



Autoridades no reportan heridos.



Testigo que habló con una residente me comentó que no sabía del incendio y al parecer hay humo en escaleras pic.twitter.com/nD4MZKqcDE