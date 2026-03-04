El incendio de grandes proporciones que se desató a eso de las 2:30 de esta madrugada en la planta de reciclaje Puerto Rico Pallet Recycling, ubicada en la carretera PR-2, a la altura del barrio Espinosa, en Dorado, ya fue controlado por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, confirmó Ivonne Rosario, portavoz de la agencia.

Los bomberos continuarán realizando las labores de extinción restante y de enfriamiento, que se extenderán por un período de tiempo que no fue definido. También se inició el proceso de remoción de escombros.

Una vez culminen las labores, un inspector de incendios evaluará la escena para establecer la causa y el origen del fuego.

El tramo de la PR-2 en dirección de Vega Alta hacia Dorado, en la entrada de la urbanización Los Montes, permanece cerrado.

(Preliminar)- Bomberos trabajan en la extinción de un fuego reportado en una planta recicladora en la carr #2 Bo.... Posted by Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico on Wednesday, March 4, 2026

Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Bomberos de las estaciones de Dorado, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón y Corozal estuvieron a cargo de las labores para extinguir el incendio con el apoyo de los camiones escalera de Hato Rey y Barceloneta, un tanquero de Caguas y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Bayamón, Toa Bala y Dorado.

Bomberos del Fuerte Buchanan también asistieron a la escena y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados envió dos camiones cisterna.