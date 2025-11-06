Bomberos ya extinguieron un camión incendiado esta tarde en la carretera PR-30 debajo del puente del expreso Chayanne en Gurabo.

El incidente fue reportado a las 2:35 p.m. de hoy, jueves, en dirección Juncos hacia Caguas, donde hay un carril abierto al tránsito, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

En dirección contraria fluye con normalidad.

No fue necesario el desalojo de la Academia de la Policía y estudiantes de la Academia de Baseball.

Agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras investigan.