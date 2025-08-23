Unas 24 horas después de que se incendiara la planta de reciclaje IFCO Recycling, ubicada en el barrio Navarro de Gurabo, el Negociado del Cuerpo de Bomberos todavía se encuentra en la escena trabajando con los efectos posteriores del fuego.

Según se comunicó en la red social X, “a esta hora (8:21 a.m.), bomberos trabajan en la etapa de enfriamiento del fuego reportado en la recicladora de la PR-189 en Gurabo. Continúan removiendo escombros y extinguiendo focos. Exhortamos a la ciudadanía a tomar precauciones por el humo en el área”.

El fuego se registró ayer, viernes, a eso de las 7:00 a.m. Ocasionó cierre de carreteras e inundó de humo a la ciudad, lo que afectó la calidad de aire en la zona.

El Negociado informó que sobre 60 bomberos de Caguas, Gurabo, Juncos, Hato Rey y bomberos municipales han trabajado en la emergencia.

Durante los trabajos no se han reportado heridos. Aunque, una bombera resultó afectada por el humo.