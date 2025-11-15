Un hombre que presuntamente registró altos niveles de consumo de bebidas embriagantes atropelló a un peatón frente a una gasolinera en Moca, ocasionándole la muerte en el acto, informó la Policía.

Los hechos se registraron a eso de las 12:06 a.m. de hoy, sábado, en la carretera PR-111, kilómetro 9.3, del barrio Voladora, frente al Garaje Top Fuel.

“Según la información suministrada, mientras el conductor…de 33 años y residente de San Sebastián, conducía un vehículo Pontiac, Vibe, del año 2009, en dirección de San Sebastián a Moca, impactó con la parte frontal del vehículo a un hombre, identificado como Manuel Colon Lebrón, de 24 años de edad, quien fue expulsado por el impacto, cayendo sobre el pavimento”, detalla el informe policiaco.

“El peatón falleció en el acto, debido a las heridas sufridas”, agregó.

Al conductor se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó .18% de alcohol en su organismo, añadió la Policía. El por ciento mínimo permitido para conducir, según la Ley de Vehículos y Tránsito, es .08%.

El agente Elías Acevedo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla, y en unión a el fiscal Víctor Román, se hicieron a cargo de la investigación.