Agentes de la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de San Juan intentan dar con el paradero de una pareja de adolescentes que desapareció el 27 de enero de los predios de la escuela superior Trina Padilla de Sanz, en Puerto Nuevo.

Se corrobora si abordaron un automóvil compacto color azul.

Sebastián Rodríguez González de 14 años fue reportado desaparecido por su madre, Marinelly González Hance, y descrito como de tez blanca, 5’11” de estatura, 136 libras de peso, ojos marrón y cabello castaño ondulado. Como vestimenta llevaba una camisa tipo polo blanca con líneas azules, pantalón negro tipo cargo y tenis negros con colores.

Mientras que, Lyah Yatnieliz Cabrera Castillo de 15 años fue reportada desaparecida por su madre, Carmen Castillo Figueroa, quien la describió como de tez blanca, 5’2”de estatura, 109 libras de peso, ojos marrón y cabello castaño ondulado. Como vestimenta llevaba una polo blanca, falda con cuadros y tenis negros.

Las madres de ambos adolescentes fueron a recoger a sus hijos en horas de la tarde a la escuela y ambos ya no se encontraban en el lugar, desconociéndose su paradero.

Si usted tiene información que ayude a localizarlos llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.