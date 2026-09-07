Unidades de rescate se movilizaron esta tarde a una playa en Barceloneta tras recibirse una querella sobre dos hombres arrastrados por las fuertes corrientes marítimas, confirmó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según datos preliminares, un helicóptero del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, se trasladará a la zona si las inclemencias del tiempo lo permiten, para intentar localizar a las personas.

Los hechos se reportaron más cerca al barrio Palma Alta en Barceloneta.