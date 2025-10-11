Un hombre de 50 años se encuentra “desaparecido” desde esta madrugada y es buscado por los autoridades en aguas cercanas al islote Dos Marina, en Fajardo, informó la Policía

El informe policiaco detalla que agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a Fuerzas Unida de Rápida Acción (FURA) dirigen la búsqueda.

Fue “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, (que) alertó la Policía sobre una embarcación a la deriva. Agentes de FURA se movilizaron a Isla Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años y residente de Luquillo. Esta indicó que se encontraba nadando, junto a un hombre de 50 años, ya que la embarcación de 26 pies, que se encontraba anclada en Isla Palomino se había soltado, con un hombre de 48 años en su interior. La embarcación continuó a la deriva, encallando posteriormente en el arrecife de Isleta Marina, donde el mismo fue asistido”, detalla el informe policiaco.

No obstante, todavía no se ha encontrado al hombre de 50 años. La Policía indicó que este fue “arrastrado por las corrientes”.

Agentes de FURA, Manejo de Emergencias de Fajardo y personal adscritos al Coast Guard, se movilizaron al lugar para realizar la búsqueda.

El incidente se da en momentos en que tanto el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología alertan de condiciones marítimas peligrosas, provocadas por una marejada ocasionada por la tormenta tropical Jerry.