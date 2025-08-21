( suministrada por la Policía )

La División de Personas Desaparecidas del CIC de Ponce, intenta localizar a Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, quien fue visto por última vez en la calle Bolivia, del barrio Bélgica, en Ponce, donde vive.

Su tío, identificado como Brian Echevarría le informó a los investigadores que desde la noche del 9 de agosto no conocen de su paradero.

Lo describió como de tez negra, 5′4″ de estatura, 120 libras de peso, cabello negro, ojos marrones, bigote y barba tipo candado. Vestía camisa blanca con líneas azules y mahón azul oscuro.

Como señas particulares se informó que tiene tatuajes en diferentes partes del cuerpo.

Es la primera ocasión en que desaparece.

Si usted tiene información sobre el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.