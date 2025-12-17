La Oficina del Coordinador de Personas de Desaparecidas de Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) intenta dar con el paradero de Isaiah Benítez Semidey de 29 años, quien fue visto por última vez en la tarde del 25 de octubre, cuando salió de su residencia en la calle 3 de la urbanización Villa Linares, en Vega Alta y no regresó.

Benítez Semidey fue reportado desaparecido por su madre de crianza, Norma Mojica Pérez, quien lo describió como de tez negra, cabello negro, ojos negros; 5’11” de estatura y 150 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, “jacket” negro, un gorro “beanie” del mismo color, pantalón largo y tenis color blanco.

Si usted tiene información que ayude a localizarlo comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o llame al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja al teléfono (787) 858-2666 extensiones 1043 y 1044.

También puede escribir un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social Facebook www.facebook/prpdgov.