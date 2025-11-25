( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre desaparecido el 11 de octubre.

Charles Steven De Jesús García, de 34 años, fue visto por última vez en los predios de la gasolinera Total Las Banderas, ubicada en la carretera PR-165, en Toa Baja.

De Jesús García, vecino de San Lorenzo, fue reportado desaparecido por su madre, identificada como Nancy García Pérez.

Este fue descrito como de tez blanca, 5′5″ pies de estatura aproximada, 110 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía una camisilla gris, pantalón corto negro con franjas grises y calzado deportivo negro.

Si usted lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1451 o 1452.