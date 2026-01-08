La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para localizar a Caleb Adiel Vélez Márquez, de 38 años, reportado como desaparecido el 7 de enero en Moca.

Según indicó su madre, Olfa E. Márquez, Vélez Márquez fue visto por última vez en su residencia ubicada en la intersección de la carretera PR-112 con la PR-445, en el sector Empalme.

Vélez Márquez fue descrito de tez trigueña, de seis pies con una pulgada de estatura, 240 libras de peso, calvo, ojos marrones y con barba, con un lunar de canas en la barbilla como seña particular. Al momento de desaparecer vestía un pantalón corto gris y una camiseta gris.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020, con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas al (787) 793-1234, extensión 2464 o 2463, o con el CIC de Aguadilla al (787) 891-3800, extensión 1550 o 1551.