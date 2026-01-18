Agentes de la Policía de Puerto Rico y personal de la Guardia Costera continúan la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente esta tarde en la playa Caracoles, ubicada en la carretera PR-681, en el barrio Islote de Arecibo.

Según inormación preliminar, una llamada al sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre dos hombres que fueron arrastrados en la mencionada playa. La otra persona, de 21 años, fue rescatada y transportada hacia una institución hospitalaria, se informó.

Ambos son residentes del municipio de Corozal.

En el lugar también se encuentra personal de Manejo de Emergencias, la Unidad Marítima de FURA y buzos, quienes continúan trabajando la situación.