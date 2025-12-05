Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan solicitaron la cooperación ciudadana para dar con el paradero de un joven que desapareció el 14 de noviembre tras salir del Hospital Universitario en Centro Médico.

El desaparecido fue identificado como Juan Samuel Romero Méndez, de 30 años, quien fue reportado por su madre.

Según indicó su madre a las autoridades, Romero Méndez había sido llevado el 6 de noviembre para recibir tratamiento con medicamentos por una lesión física tras una operación. Sin embargo, abandonó el tratamiento y desde el 14 de noviembre no han logrado localizarlo.

Romero Méndez fue descrito como de tez blanca, de cinco pies con 10 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos marrones y cabello marrón. Como señas particulares, posee múltiples tatuajes en varias partes del cuerpo, incluyendo ambas manos y su rostro.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra de manga larga, un pantalón corto gris y tenis Puma color azul.

La Policía exhorta a cualquier persona con información que pueda ayudar a dar con su paradero a comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la SAIC al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463. También pueden llamar al CIC de San Juan al 787-793-1234 extensiones 2200 o 2201, o escribir a través de la cuenta oficial de la Policía en Facebook.