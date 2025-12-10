La Policía urgió ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Elba Nidia Rosado Fernández, una mujer de 94 años que fue vista por última vez en la mañana del 25 de octubre en la calle Olimpo, en Miramar, Santurce.

Rosado Fernández no tiene familiares y fue reportada desaparecida por su amiga Carmen G. Henríquez Rodríguez.

La nonagenaria fue descrita como de tez blanca, cinco pies de estatura, 120 libras de peso, ojos verdes y cabello castaño claro. Se desconoce qué vestimenta llevaba al momento de desaparecer.

Si tienes información sobre su paradero, llama a la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la SAIC al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.