Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de San Juan buscan dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez el 17 de octubre de 2025 en los predios de la oficina de administración del residencial Ernesto Ramos Antonini en San Juan.

Miossottie Candelaria Archilla, de 45 años, fue descrita como de tez trigueña, cabello castaño, ojos marrones, 5 pies 1 pulgadas de estatura, 110 libras de peso y como seña particular posee una cicatriz visible en la ceja derecha.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo mahón color azul, camisa color gris oscuro y zapatos deportivos color crema.

Si usted conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la Policía al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2463 o 2464.