Unidades de rescate y de la oficina de Manejo de Emergencias de Naguabo se movilizaron esta tarde al área del “Infinity Pool” en El Yunque, tras una persona sufrir un accidente al caer de una altura no precisada.

Según datos preliminares, la persona estaba con un grupo disfrutando de un pasadía cuando presuntamente resbaló y se cayó.

Se desconoce la identidad u otros detalles.