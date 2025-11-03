La Policía de Puerto Rico activó esta noche una Alerta Rosa para solicitar la ayuda ciudadana en la búsqueda de una joven desaparecida o posiblemente secuestrada, tras una investigación iniciada por agentes de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años de edad, fue vista por última vez en el área del balcón de su residencia, localizada en el sector Fernández del barrio Candelero Arriba, en Humacao.

Martínez Ocasio mide 5’06”, es de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro y como seña particular posee una cicatriz en el área de la muñeca de su mano derecha.

Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de Wesleany Martínez Ocasio, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o al sistema 9-1-1.