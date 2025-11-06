La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Arecibo, intentan localizar a Omayra Angeliz López Rodríguez, de 19 años, quien fue vista por última vez en la mañana de ayer, miércoles.

La querella fue reportada por la trabajadora social Zuleika Candelaria Valentín, del hogar Freedom en Manatí, quien informó que la llevaron a las 7:30 a.m. a la universidad NUC University en ese municipio y cuando su cuidadora pasó a recogerla, cerca de las 2:30 p.m., no se encontraba en el lugar ni han dado con su su paradero.

López Rodríguez, fue descrita como de tez blanca, 4’8” de estatura, 210 libras de peso, ojos verdes y cabello color rojo. Al momento de su desaparición vestía blusa, pantalón y zapatos deportivos color negro.

Si usted tiene información sobre el paradero puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 y al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1450 y 1451.