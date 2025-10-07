( Suministrada por la Policía )

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a un ladrón que del 24 al 25 de septiembre abrió varios vehículos apropiándose de una cámara digital, dinero en efectivo, una cartera con cosméticos y documentos personales.

Al momento de los hechos, el hombre transitaba en una guagua marca Kia Rio color gris claro.

Se diseminó un vídeo cometiendo los hechos.

De tener información que ayude al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse con el agente Nelson Rodríguez, adscrito al CIC de Guayama, al teléfono (787) 866-2020 extensiones 1452, 1450 y 1620 y a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.