La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a Elisandro “Sandro” Torres Rodríguez de 60 años, quien fue visto por última vez el 14 de enero, en el barrio Río Cañas Arriba, en Juana Díaz.

Su su hermana, le reportó su desaparición a las autoridades el 17 de enero.

El sexagenario fue descrito como de tez trigueña, 5′5″ de estatura, 180 libras de peso, ojos marrones, cabello canoso, con barba y bigote. Como seña particular tiene en una de las piernas un tatuaje con el rostro de una mujer.

Al momento de su desaparición vestía una camisa de botones de manga larga y color azul, mahón largo del mismo color y botas de trabajo, color negro.

Si usted lo ha visto o conoce el paradero de este hombre, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina Del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234 extensiones 2464 y 2463.

También puede llamar al agente Elmer Rodríguez Vega, del CIC de Ponce, al (787) 284-4040 extensiones 1450, 1451 y 1453 o escribir a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.