Buscan vándalos por tirar piedras a vehículos en Guaynabo y Toa Baja
Anoche se recibieron dos querellas.
Policías del distrito de Guaynabo y el precinto de Levittown, investigaron dos querellas de conductoras que reportaron que les lanzaron piedras, en hechos por separado, mientras transitaban por la carretera PR-199 y calle Paseo del Ángel en la urbanización Levittown, de Toa Baja.
Una de los incidentes fue reportado a las 10:44 p.m. de ayer, lunes, cuando la conductora de una guagua Nissan Rouge color verde y del año 2015, que transitaba por la carretera PR-199, observó que varios individuos lanzaron una piedra que le impactó el cristal frontal.
El segundo caso ocurrió cerca de las 8:00 p.m. en la urbanización Levittown cuando alguien lanzó una piedra al automóvil Dodge Stratus, color blanco y del año 2006 ocasionándole daños al cristal posterior.
El valor de los daños en ambas agresiones no fue estimado al momento. Las perjudicadas resultaron ilesas.
Se exhortó a la ciudadanía que si posee información que ayude al esclarecimiento de estos casos, llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.