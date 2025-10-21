Policías del distrito de Guaynabo y el precinto de Levittown, investigaron dos querellas de conductoras que reportaron que les lanzaron piedras, en hechos por separado, mientras transitaban por la carretera PR-199 y calle Paseo del Ángel en la urbanización Levittown, de Toa Baja.

Una de los incidentes fue reportado a las 10:44 p.m. de ayer, lunes, cuando la conductora de una guagua Nissan Rouge color verde y del año 2015, que transitaba por la carretera PR-199, observó que varios individuos lanzaron una piedra que le impactó el cristal frontal.

El segundo caso ocurrió cerca de las 8:00 p.m. en la urbanización Levittown cuando alguien lanzó una piedra al automóvil Dodge Stratus, color blanco y del año 2006 ocasionándole daños al cristal posterior.

Relacionadas Enmascarados roban motora a mano armada en Santurce

El valor de los daños en ambas agresiones no fue estimado al momento. Las perjudicadas resultaron ilesas.