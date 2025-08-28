Familiares de a José A. Virola Álamo, quien es buscado por la División de Homicidios del CIC de Guayama como sospechoso del asesinato de su expareja en sector Villa Pesquera del barrio Bajos, en Patillas, iniciaron el proceso para identificar un cadáver que fue hallado al atardecer del miércoles en la esquina de las calles A y Olivero, de la barriada Vista Alegre en Bayamón, que guarda un gran parecido con él.

El teniente Edwin Goden Crespo, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, informó que mientras se identifica el occiso en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), no han cesado de buscarlo ni de continuar recopilando evidencia y tomando declaraciones a personas con conocimiento del caso.

PUBLICIDAD

Relacionadas Buscan expareja de mujer asesinada en Patillas para entrevistarlo

“La información surge del CIC de Bayamón. Mientras se confirma o se descarta su identidad no hemos parado de buscarlo. La investigación continúa. En la escena no se ocupó el vehículo”, sostuvo Goden Crespo.

A eso de las 5:38 p.m. del miércoles, se encontró sobre el pavimento, el cadáver de un hombre de entre 40 a 50 años, de tez blanca y cabeza rapada, que vestía una camisa negra, mahón corto y tatuajes en ambos brazos parecidos a los de Virola Álamo.

El cuerpo no presentaba signos de violencia visibles y se sospecha que murió por una sobredosis de drogas, no obstante la autopisa es la que revelará las causas de la muerte.

Claribel Montes Alicea, de 40 años, fue asesinada a puñaladas la madrugada de ayer frente a un negocio donde los vecinos la escucharon pidiéndo ayuda.

De inmediato, el protocolo de feminicidio fue activado y se solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Virola Álamo, la última expareja de la víctima, para ser entrevistado. Según avanzaba la pesquisa se informó que figuraba como sospechoso ya que se corroboró que había tenido contacto con la víctima.

Se presume que se transporta en el vehículo Hyundai Accent, color gris, del año 2005, tablilla GPR-659, propiedad de la víctima, no obstante, en la escena de Bayamón no fue hallado.

En diciembre del año pasado se expidió una orden de protección a favor de la víctima y ella acudió en enero para desestimarla. “Había querella, pero ella abandonó el proceso”, reveló ayer el teniente.

PUBLICIDAD

El hombre de 47 años tiene antecedentes penales por violencia doméstica con otras dos parejas, casos de agresión, violación a la Ley de Armas, vehículos Hurtados y apropiación ilegal, observó. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

A las 2:30 a.m. de este miércoles, se recibió una llamada telefónica al cuartel de Patillas que notificaba sobre una mujer ensangrentada con heridas en la cabeza que estaba caminando por el lugar clamando por ayuda.

Los policías la localizaron frente a un negocio de venta de pinchos que estaba cerrado y lograron hablar con ella, el contenido de la conversación no ha sido revelado ya que pudo haber revelado el nombre de su asesino.

La víctima laboraba en obras de construcción controlando el tránsito.

La pesquisa está a cargo de la agente Niviana Cartagena, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto al fiscal Dayana Rosario adscrita a la Unidad Especializada de Violencia de Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.