El Frente Amplio de Camioneros y sus Afiliadas junto a los gremios Camioneros Unidos y la Confederación de Camioneros llevarán a cabo hoy una jornada de protestas, la primera en el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) en Río Piedras, en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey y el Capitolio en rechazo a la inminente eliminación del sistema tarifario que les rige.

El coordinador del FAC, Carlos Rodríguez, reveló que posterior a que el NTSP aprobara las nuevas tarifas temporáneas contenidas en el Código de Reglamentos, el 22 de diciembre del 2020 y las mismas se pusieran en vigor, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie E. Jaresko, envió una misiva al ente fiscalizador en la que le instruye a la desregulación de las tarifas de transporte terrestre.

PUBLICIDAD

En la comunicación que mostró el gremio se informa que la medida es una de las reformas estructurales para hacer negocios según lo dispuesto en el Plan Fiscal certificado para el 2020 que exige la eliminación de estas regulaciones en el transporte de carga en la isla para la reactivación de la economía.

Rodríguez calificó la acción de la JSF como una imposición “ilegal, prejuiciada y arbitraria”, que afecta a más de 40,000 concesionarios del NTSP.

“Ella no tiene inherencia ahí porque eso no tiene que ver con el presupuesto del gobierno, nosotros no somos empleados del gobierno ni estatal ni federal, nuestras tarifas es lo que se establece para el negocio con nuestros clientes, que somos entes privados y nosotros no recibimos un solo centavo del gobierno, pero sí estamos aportando al fisco porque nosotros tenemos que pagar las pólizas de Fondo, las de responsabilidad pública, tenemos que pagar los permisos para transitar en las calles del país, las planillas, todo”, sostuvo Rodríguez, quien cree que compañías foráneas se beneficiarán.

Los gremios solicitaron una reunión con Jareski y enviaron copias de sus posturas al gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia y a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado.

“Estamos calentando motores para dejarle saber al gobernador Pedro Pierluisi ya que él dijo que el dominaba esa silla, porque él dice que el que se entendía mejor con la junta era él porque fue su abogado etcétera, pues vamos a ver qué él va a hacer ahora porque la bola está en su cancha, esta es su primera prueba de fuego, o él está con nosotros o está con la junta”, puntualizó Rodríguez.

El portavoz de los transportistas no descartó la posibilidad de convocar a sus matrículas a una asamblea permanente mientras se dilucida el asunto.