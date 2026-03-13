Una manifestación de camioneros se lleva a cabo esta mañana en el expreso PR-22, en dirección de Bayamón hacia San Juan, a la altura del centro comercial Plaza Las Américas.

Según informó la Policía de Puerto Rico, varios camioneros se encuentran en el área del paseo, sin que se haya interrumpido el flujo del tránsito hasta el momento.

Agentes adscritos a la división de Autopista Buchanan se encuentran en el lugar monitoreando la manifestación.

Los camioneros protestan por el alto costo de vida y los salarios, así como para crear conciencia sobre la Ley de Tránsito, entre otros asuntos.