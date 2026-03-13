Una manifestación de camioneros que comenzó esta madrugada en el expreso PR-22, en dirección de Bayamón hacia San Juan, a la altura del centro comercial Plaza Las Américas, se movilizó frente al Cuartel General de la Policía.

Al momento, 12 camiones del Nuevo Frente de Transportistas Unidos se encuentran estacionados y el tránsito no se ha visto afectado. Solo se ha reportado congestión vehicular, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

Agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras se encuentran controlando el tránsito.

Los camioneros protestan por el alza en los costos operacionales y en el costo de combustible, sin que haya un ajuste en los salarios que les permita compensarlo, así como para crear conciencia sobre las constantes intervenciones de personal del Negociado de Transporte y de la Policía por violaciones a la Ley de Tránsito y otros reglamentos, para multarlos.