Un hombre que era buscado por agresión a su pareja fue arrestado esta madrugada en la urbanización Hacienda Florida en Yauco.

Los hechos se reportaron a las 6:00 p.m. de ayer, miércoles, en la urbanización Mifedo, en Yauco, cuando la mujer abordó su vehículo para intentar salir de su residencia y su esposo se colocó en el medio obstruyéndole el paso.

Según su relato, luego le arrojó una piedra que le ocasionó daños a un cristal y la alcanzó en el rostro dejándola aturdida.

Acto seguido, la agarró por el pelo y la agredió varias veces con los puños en el rostro, mientras la amenazaba de muerte.

En medio de este incidente, un agente de la Policía vecino del lugar, intervino con la situación activó su dispositivo de control electrónico y el individuo se fue a la huida en el automóvil de la perjudicada.

La mujer fue atendida por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal y transportada a un hospital. Su condición fue descrita como estable. La víctima había sido agredida hace unos días por su pareja.

Agentes de la División de Violencia Doméstica van a consultar el caso con el fiscal de turno para radicar los cargos correspondientes.

No se reveló si había alguna querella entre las partes u orden de protección.