La fiscal Jessica Gotay formuló ayer cargos criminales por los delitos de tentativa de asesinato y portación y uso de armas blancas de Ley de Armas, contra Ismael Ortiz Soto de 56 años.

Según el informe de novedades de la Policía, el viernes 1 de agosto, Ortiz Soto agredió con una pala a un compañero de trabajo en las instalaciones de la oficina de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en Guayama, en diferentes partes del cuerpo por motivos no revelados.

Ismael Ortiz Soto, enfrenta acusaciones por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Miriam Stefan Acta, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto e impuso una fianza de $30,000, la cual fue prestada.

Ortiz Soto fue puesto en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete.

No se informó si el perjudicado recibió asistencia médica.

La vista preliminar fue pautada para la fecha del 11 de agosto.

El agente William Rivera Rivera, adscrito al distrito de Guayama investigó la querella.