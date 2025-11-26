( Suministrada por la Policía )

La fiscal Ilia I. Reichard Morán, radicó ayer cargos por los delitos de apropiación ilegal y falsificación de documentos, a Carlos José Laureano Olivo de 41 años y vecino de Morovis.

El imputado, apodado “Pipo”, trabajaba para una compañía de refrigeración en Arecibo y cuando el patrono le pagaba su jornada de trabajo este alteraba el cheque por otra cantidad de dinero y luego lo cambiaba en un banco.

Usando este esquema, que ocurrió el año pasado, se apropió de $75,800 ilegalmente.

La jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $9,000, que fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

La vista preliminar fue pautada para el 10 de diciembre.

La agente Carmen Rivera Batista y el sargento Orlando Molina de la División de Delitos contra la Propiedad investigaron el fraude.