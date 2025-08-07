Un individuo que se alega mato al ex de su pareja luego de una discusión que terminó a golpes entre ambos.

El crimen ocurrió el año pasado en Carolina. Las autoridades identificaron al imputado como Jimmy Andino Orama, de 44 años y vecino de ese municipio. Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, el 15 de junio del año pasado, Andino Orama llegó hasta una estación de gasolina de la avenida José Fidalgo en Carolina, acompañado de su pareja y varios menores, y allí coincidieron con el ex de su pareja, identificado como Gabriel Soto Domínguez.

Ambos hombres se enfrascaron en una discusión en medio de la que alegadamente, Soto Domínguez agredió a Andino Orama, quién tras el altercado, se marchó del lugar. Sin embargo, según el relato de las autoridades, posteriormente Andino Orama regresó al lugar y le hizo varios disparos a Soto Domínguez. Tras la balacera, la víctima fue recluida en el Centro Médico de Río Piedras, donde falleció días después.

El agente Carlos Corchado, adscrito a la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigó los hechos, mientras que la fiscal Judimar Pérez ordenó radicar los cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

El caso fue llevado ante el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $27 mil a Andino Orama, la que prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.