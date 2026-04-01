Un hombre que se alega irrumpió ayer en una iglesia de Mayagüez de manera agresiva, fue arrestado e ingresado a prisión luego que se radicaran cargos en su contra.

Contra Mike P. Stevenson, de 31 años y vecino de Nueva York, se radicaron cargos por escalamiento, daño agravado, exposiciones deshonestas, Ley de Armas e interferir con el derecho a la libertad de reunión. Se alega que en hechos reportados el lunes, el imputado entró a los predios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, localizada en la urbanización Los Maestros en Mayagüez, portando varias piedras, las que lanzó contra un televisor, un rótulo y una cortina, a los que les causó daños.

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Del informe policíaco no se desprenden detalles de las alegadas exposiciones deshonestas. Tampoco si al momento de los hechos el hombre forzó alguna puerta o ventana para lograr acceso al interior del edificio, o si al momento de los hechos los miembros de la congregación se hallaban en el templo y se realizaba algún rito religioso.

El caso fue investigado por la agente Alexandra Alicea, de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, supervisada por el teniente Mario Mass, quienes consultaron el caso con el fiscal Esteban Miranda. Stevenson fue llevado ante el juez Luis Padilla Galiano, quien encontró causa para su arresto y le impuso una fianza ascendente a $60 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Ponce.

La vista preliminar fue pautada para el 14 de abril de 2026.