El fiscal Jaime Perea formulará hoy cargos por homicidio negligente al guardia de seguridad Michael Jovan Fontánez Arroyo, de 37 años, por hechos ocurridos el 9 de mayo de 2024, en la residencia que compartía con la víctima, quien era su pareja.

De acuerdo con la investigación del agente Miguel A. Sánchez, bajo la supervisión del teniente Josué Vázquez, de la División de Homicidios del CIC de Humacao, a eso de la 8:30 p.m., Jomarys Rosario Cabrera de 36 años y su esposo regresaron a su residencia, en el sector Esquilín del barrio Mambiche Blanco, en Humacao, tras salir de la iglesia y este le expresa que iba a limpiar su pistola Glock calibre 9 milímetros.

Una vez en la cama este procedió a desmontar el arma de fuego y se dispara hiriendo de bala a Fontánez Arroyo en la mano izquierda y a Rosario Cabrera en el lado derecho del abdomen.

Este procede a buscar la ayuda de sus vecinos quienes llamaron una ambulancia y la trasladaron al hospital Ryder en Humacao, donde fallece posteriormente.

Se activó el protocolo de feminicidio y a la escena se personó la sargento Johana Rivera Muñoz y la agente Ana Laboy, ambas de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles, quienes investigaron la escena junto a la fiscal Paola García de la unidad especializada.

La occisa laboraba en la facturación de planes médicos.